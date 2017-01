Horoskop na 16. 1. 2017 - 22. 1. 2017

Jaký bude 3. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Dostanete něco cenného, ať už to bude zpráva nebo nějaký dárek, udělá vám to radost. V zaměstnání si hleďte svojí práce, pokud se vám podaří, nedívat se příliš nalevo nebo napravo uděláte jedině dobře. Také se vám může povést něco docela nečekaného.

Býk (21. 4.–21. 5.)

S vašimi přáteli tento týden budete jedna ruka a co jste nestihli oslavit přes svátky, dovedete oslavovat v těchto dnech. Vezměte raději zpátečku, protože jinak musíte za chvíli řešit různé reklamace z řad vašeho okolí, což vám náladu tedy vezme.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Váš úsměv bude v těchto dnech trochu šibalský a na vině je to, že víte něco, co někteří z blízkých zatím jenom tuší nebo právě naopak ani to. Nechte si svoje malé tajemství ještě nějaký ten čas pro sebe, ať se z něj můžete těšit jenom vy samotní.

Rak (22. 6.–22. 7.) Ještě než se přihlásíte na nějakou zájmovou činnost ve dvou, prověřte dobře vaše časové a finanční možnosti, protože si rozhodně nechcete v novém roce zavařit. Někteří známí se na vás ale budou společnou činností s drahou polovičkou dosti vytahovat.

Lev (23. 7.–22. 8.) Nebude v tomto týdnu zase tolik vadit, pokud si stavíte vzdušné zámky, jenom pod ně nesmíte zapomenout postavit pevné základy. Jinak se budete točit v kruhu, což nepotěší vás ani blízké, kteří se vám pokusí po svém pomoci a ještě více to tím zavaří.

Panna (23. 8.–22. 9.) Vytahovat se na někoho byste měli v tomto týdnu zapomenout, i když bude na první pohled zřejmé, kdo z vás je pracovišti před ostatními. Dávkujte to ale kolegům po kapkách, jinak se od nich dočkáte také kapek. A to takových, kterým se chcete vyhnout.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Vaše umělecká duše si bude lebedit, protože nebudou chybět umělecké podněty, stejně jako zajímavá setkání. Nepropadejte ani smutnění, pokud některé věci nepůjdou tak docela podle vašeho gusta. Vše má potenciál se ještě koncem týdne zase znovu zlepšit.

Štír (24. 10.–22. 11.) Udělat si výlet na nějaký zimní zámek může být jako z pohádky, ale dobře si nastudujte cestu, pokud nemáte navigaci, aby nakonec ta zimní pohádka nebyla někde v lese a místo zámku jste si neprohlíželi okolní stromoví a hledali cestu do civilizace.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Vaše názory mohou tyto dny někoho rozčílit, takže byste měli dobře volit to, co komu budete říkat, pak totiž můžete chválit a ne zraňovat. Dávat pozor budete muset i na vaše kolegy, protože v rozhovoru máte tendenci na sebe prozradit docela všechno.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Vzpomínat na staré časy budete s někým, koho máte rádi, a těžko se ubráníte mírné sentimentalitě. Na druhou stranu nepochybně máte pocit, že jste spoustu věcí udělali dobře a ty které ne, ty máte možnost napravit zase v tomto roce. V práci se vede.

Vodnář (21. 1.–20. 2.)

Může vás tento týden zaskočit žádost od někoho z přátel nebo rodiny, a protože neradi vidíte někoho smutnit, pokusíte se pomoci. Nezapomínejte ale ani na sebe, zasloužíte si to nejlepší, tak o tom nepochybujte. Zamyslete se, co by vám udělalo radost.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

Ještě než vyrazíte z práce domů, zkontrolujte vše dvakrát, abyste tam nenechali něco, co by vás později mrzelo, nebo naopak neopomněli něco důležitého dodělat. Vaši blízcí budou jak z divokých vajec, ale do večera se vám promění v docela hodné beránky.

