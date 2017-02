Horoskop na 13. 2. 2017 - 19. 2. 2017

Jaký bude 7. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Valentýnský týden vám půjde k duhu. Záležitosti lásky vás dovedou naplnit optimismem, a i když budete váhat s tím, komu poslat valentýnku, nenecháte si zkazit svou nerozhodností náladu. Nakonec se stejně rozhodnete impulzivně, jak to umíte jenom vy.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Práce vám půjde od ruky, a tak vám zbude dost času i na to, řešit záležitosti lásky. Valentýn je ideální pro různá vyznání, takže pokud jste doposud váhali, nyní byste se mohli odhodlat k tomu, říci své drahé nebo zatím jenom vysněné polovičce pravdu.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Přijdete na to, že i když hledáte něco jiného, to, co kolikrát najdete, pro vás bude v danou chvíli ještě lepší. Šestý smysl vám slouží tak báječně, že o tom ani nevíte. Vyrazte na nějaké neobvyklé rande a schází-li vám protějšek, klidně s přáteli.

Rak (22. 6.–22. 7.) Zatoužíte v tomto týdnu dělat věci trochu jinak. Ne že byste chtěli být najednou do větru a zapomínat na rodinu, ale více si budete cenit svého volného času a dovedete si najít čas na seberealizaci. A to i na tu milostnou, kterou překvapíte protějšek.

Lev (23. 7.–22. 8.) Tento týden pro vás bude jedna velká milostná příležitost, neměli byste se nechat svazovat konvencemi a dovolte si odvázanější zábavu. Nejde totiž tolik o to, jak a kde, ale hlavně o to, s kým. Pokud tedy máte svou polovičku, rozmazlujte se naplno.

Panna (23. 8.–22. 9.) Valentýn vám obvykle připadá jenom jako táhání peněz z kapes, ale v tomto týdnu se můžete nechat svést, a to nejenom k valentýnským nákupům, ale i prakticky. Ten, komu se to podaří, na vás musí mít silný erotický vliv, protože vy jenom tak nepodléháte.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Pro vás valentýnský týden představuje příležitost, jak si zakoupit nějaké speciální laskominy, něco pěkného na sebe a trochu se rozmazlovat. V duchu Valentýnu se dá dělat spousta příjemných věcí a ty vy právě máte rádi, ať už jste sólo nebo nikoliv.

Štír (24. 10.–22. 11.) Zamrzí vás, pokud všichni vaši přátelé vyráží v tomto týdnu podnikat něco se svojí láskou a vy zatím žádnou nemáte, nebo na vás z nějakých důvodů nemá tolik času. Pokuste se vzít Valentýn jako svátek lásky obecně a rozmazlujte sebe i své nejbližší.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Valentýnská atmosféra pro vás bude neodolatelná a vy dokážete udělat i z mála hotové luxusní posezení. Hlavní je pro vás nálada a erotické jiskření, k němuž toho příliš nepotřebujete. V práci vám uvidí vášeň na očích a mohou si vás proto více dobírat.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Tento týden se bude všechno točit kolem lásky, která má pro vás magický význam, ale zároveň v ní dovedete být velmi přísní. Zkuste naslouchat svému srdci a zjistíte, že ne všechno musí být jen jednobarevné. Otevřou se tak před vámi nové možnosti citů.

Vodnář (21. 1.–20. 2.)

Budete ve formě, a to nejenom co se záležitostí lásky týče. Je sice valentýnský týden, ale to neznamená, že byste si vzali volno a věnovali se ideálně jen lásce, právě naopak, dovedete bravurně skloubit jak svou profesi, tak svoje milostné záležitosti.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

Milostné plány mají tento týden dveře otevřené, stejně jako vy budete přístupní moudrým radám, zvláště těm, které souvisejí s dlouhodobými vztahy, protože vám nejde o valentýnskou rychlovku, ale naopak toužíte utužit to, co už dlouhou dobu budujete.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!





Zajímají vás články o astrologii? Navštivte sekci HOROSKOPY