Horoskop na 11. 9. 2017 - 17. 9. 2017

Jaký bude 37. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Brilantní úsudek, inteligentní komunikace, obratnost v řešení problémů i spousta šancí na posud vpřed. To je ve zkratce to, co vás čeká v tomto týdnu. Bude se vám dařit v práci, v lásce i po finanční stránce. A dokonce ani láska nezůstane stranou.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Hlavním mottem týdne je komunikace. Budete velmi zdatní, díky vaší rétorice si získáte nejenom výhody, ale i uznání svého okolí. Zaměříte se také na svůj vnitřní svět a podíváte se, jak si plníte své dávné sny. Zaznamenáte úspěch u opačného pohlaví.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Máte problémy s nervozitou a cítíte se přetažení. Spousta věcí stagnuje, jejich vývoj neodpovídá úsilí, které do nich vkládáte. Receptem, jak všemu nejlépe čelit, bude v tomto týdnu jedině trpělivost. Jupiter však pomůže, když bude třeba, nebojte se!

Rak (22. 6.–22. 7.) Vaše sebevědomí povyroste do závratných výšek. Má také proč, ukážete se jako schopní řešitelé pracovních i soukromých záležitostí včetně těch nejsložitějších. Tempo týdne bude hektické, přijdou různé nabídky a budete také přemýšlet o spoustě věcí.

Lev (23. 7.–22. 8.) Tento týden vám přinese úspěch na všech frontách. Zejména v práci budete velmi oceňováni, rovněž vaše rodina ve vás vidí někoho, na koho je možné se spolehnout. Finance vás netrápí a na dění na milostném poli si také rozhodně stěžovat nemůžete.

Panna (23. 8.–22. 9.) Budete trávit spoustu času v zaměstnání a rovněž snahami o rozjezd své kariéry. Expanze je na spadnutí, vyžaduje to však hodně sebedůvěry a ostré lokty. Probudí se ve vás také dobročinné sklony a užijete si i mnoho hezkých chvil se svými blízkými.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Čeká vás týden jako malovaný. Sice budete muset vyvinout velké úsilí a investovat obrovské množství energie do svěřených úkolů v zaměstnání, ale bude to rozhodně stát za to. Pohoda jak ve financích, tak i doma bude hojivým balzámem na vaše nervy.

Štír (24. 10.–22. 11.) Zaměřte se na to, abyste nepřišli o šance, které vám tento týden nabídne v oblasti rozjezdu vaší kariéry. Budete muset ohlídat svou touhu utrácet, abyste se nedostali do finanční tísně. Je také ideální pustit se do prací na zvelebení vašeho domova.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Budete často dokazovat, že jste houževnatí a hned tak někdo si na vás nepřijde. Překážek se nezaleknete. Komunikace může být lehce problematická, zejména pak v rodinných vztazích. Zkuste být proto méně prudcí a zajímejte se také o názory ostatních.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Vaše práce bude po zásluze oceněna a pravděpodobně dostanete příležitost k pracovní cestě. Nebojte se komunikovat, v tom je teď vaše síla. Nevyhne se vám ale ani únava a také změna v myšlení. Své síly občerstvíte během příjemných chvil s rodinou.

Vodnář (21. 1.–20. 2.) Musíte se připravit na trošku nervóznější týden. Nesmíte se nechat rozrušit svým okolím, řešte si jen své záležitosti. Nestarejte se o to, co si myslí ostatní. Financemi také moc oplývat nebudete. Oporou vám bude rodina, v ní najdete klid a zázemí.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

Nervozita, stres a pocit svázanosti jsou to, s čím budete muset tento týden žít. Vnitřní pnutí z vás udělá ironické osoby, které se nemohou s nikým domluvit. Zaměříte se zejména na domov a opravdu hodně důležité pro vás budou také vaše ratolesti.











