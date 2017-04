Horoskop na 1. 5. 2017 - 7. 5. 2017

Jaký bude 18. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Máj, lásky čas, pro Berany jako stvořený. Ale nejen to, v druhé polovině týdne se jeví příznivý čas pro podpisy důležitých dokumentů a promýšlení projektů. Pokud hodláte do firmy přijmout nové pracovníky, zaměřte se také na pohovory či výběrová řízení.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Slunce způsobuje tak mimořádnou rodinnou pohodu, jakou jste už dlouho nezažili. Neobyčejnou radost cítíte ze společných aktivit s vašimi ratolestmi, jako by tato vaše vlastní sluníčka dávala impulsy k nejhezčím událostem, mají na to nyní talent!

Jste rození diplomaté, nicméně v první polovině května je vhodné, abyste se cvičili ve větší ústupnosti. Váš elán, touha po zdokonalování se a zájem o nové postupy ve vás probouzí pocit, že všechno víte nejlépe. To však ostatní velice neradi slyší.

Štír (24. 10.–22. 11.)

Patříte mezi Štíry, kteří se poohlížejí po lepším pracovním místě? Ideální by bylo, kdybyste mohli pracovní pohovory a výběrová řízení absolvovat v tomto a příštím týdnu. Později už by jednání nemusela být tak úspěšná. Tak směle do toho, hodně štěstí!