Čínský horoskop na rok 2017

Krysa

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Rok Ohnivého Kohouta bude pro zrozence ve znamení Krysy velmi důležitým rokem. Příznivý bude zejména v oblasti lásky, přátelství a lidských vztahů. Přinese vám rovněž nové pracovní příležitosti a nová přátelství. Zpočátku se vám sice bude zdát, že se věci hýbou příliš pomalu, ale věřte, že vás čeká celkem příjemný a pohodový rok. Buďte trpěliví a vaše trpělivost vám přinese kýžené ovoce.

Rodina a vaši přátelé jsou pro vás velmi důležití, proto na ně nezapomínejte. Buďte jim na blízku a věřte, že když je budete potřebovat zase vy, zkrátka tu pro vás budou. Nebojte se si však o pomoc říct! I když budete prožívat poměrně hektický rok, neměli byste zapomínat na dostatečný odpočinek a naplánovat si dovolenou či vyrazit na nějaký poznávací výlet. Zkrátka dobře plánujte a budete mít dost času na vaše koníčky, přátele i rodinu.

Peníze a práce

Ostatně dobré plánování je pro vás v roce 2017 velmi důležité. Může vás nasměrovat správným směrem a posunout hodně dopředu. Dejte si však pozor na svoje finance a vlastní majetek. Raději se vyhněte veškerým riskantním investicím, předcházejte problémům a nezapomínejte ani na tvorbu železných rezerv. Nikomu nepůjčujte.

Začátek léta a podzimu bude letos vaším nejlepším obdobím, kdy se vám bude dařit nejen doma, ale i v práci. Proto hledáte-li práci, nebo se rozhodujete změnit zaměstnání, pak byste toto období měli využít. Mějte oči otevřené a nenechte si ujít žádnou příležitost. Letos máte šanci na významný pracovní postup či velmi lukrativní pracovní nabídku. Tvrdá práce vám přinese nejen obdiv vašich kolegů, ale samozřejmě i lepší a zajímavější peníze. Užijte si je, ale nezapomeňte, že i král musí myslet na zítřek!

Zdraví

Zrozenci ve znamení Krysy by se v roce Ohnivého Kohouta měli rovněž zaměřit na své zdraví a stravovací návyky. Hrozí vám totiž vyčerpání z přepracování. Najděte si čas a zajděte si do posilovny, či do svého běžného dne zahrňte nějaké cvičení. Nezapomínejte ani na zdravý jídelníček a dopřejte si rovněž dostatek odpočinku.

Láska a vztahy

Tento rok vám skýtá mnoho společenského vyžití a navázání nových vztahů. Ideálním obdobím pro navazování nových přátelství je léto. Neodmítejte pozvání na oslavy, večírky, koncerty a jiné společenské události. Můžete tam potkat někoho speciálního a prožít úžasné romantické chvíle!