ZUZANA PAROUBKOVÁ: KRITIZOVALI JI KVŮLI TLOUŠŤCE, teď ZHUBLA a prý stojí za rozvodem exmanžela

Zuzana Paroubková změnila image. Na svatbě svého syna Jiřího vypadala pohuble a všichni se její proměně velmi divili. Šedesátiletá bývalá manželka expremiéra - o pět let staršího Jiřího Paroubka - se ukázala ve světlých krémových šatech a moc jí to slušelo. Podívejte se do galerie, jak šel tedy čas s paní Zuzanou.

Co bylo dalším překvapením? Třeba, že byla vyfocena, jak se po obřadu (proběhl 9. 9. 2017) drží za ruku se svým exmanželem a mile si povídají. Vyrojili se proto spekulace, že za rozvodem Jiřího Paroubka s manželkou Petrou možná stojí právě paní Zuzana. Petra Paroubková totiž přiznala, že se s ní v poslední době Jiří opět velmi sblížil.

