Tyto CELEBRITY HUBNUTÍ do plavek NEŘEŠÍ: Mrkejte na jejich XXL POSTAVIČKY

Milé dámy, děsíte se nadcházející plavkové sezóny a makáte, abyste se mohly ukázat v bikinách? A co mají říkat zahraniční celebrity, které jsou neustále pod drobnohledem, kde jim vykoukne jaký faldík. My jsme pro vás ale vybrali ty, kterým je nějaké to kilo navíc putna.

Vypadají podle vás tyto celebrity korpulentněji? Ony by na to asi odpověděli, no a co? Svou postavu neřeší, protože už mají věk na nějaké to kilo navíc, nebo prostě jen některé z dam přibraly po dětech a spíše se věnují rodině, než aby mučily své tělo v posilovně a držely přísné diety.

Paparazzi tyto celebrity nachytali na plážích a jejich postava nebyla zrovna předpisová. Ale ony si z toho zase tolik nedělají. Klidně na veřejnosti jí a užívají si sluníčka a zábavy. Vypadá to, že jim diktát Hollywoodu o dokonalé postavě nic neříká. A tak to má asi být. Protože proč by jejich těla měla být neustále dokonalá...

