Těchto 17 páru hrálo MILENCE NA PLÁTNĚ, a pak se jimi stali I VE SKUTEČNOSTI

Někdy je těžké se nezamilovat do člověka, s nímž na filmovém plátně prožíváte intimní chvíle. Těmto sedmnácti párům se to stalo! Podívejte se do naší galerie a zjistěte, kdo ze slavných byl zasažen amorovým šípem přímo na place.

Nejdříve tyto celebrity hrály milence před kamerou, pak ale nedokázaly udržet své city na uzdě a po skončení natáčení se z nich staly skuteční milenci. Občas to byl jen románek na pár měsíců, ale u některých to skončilo skutečným partnerstvím na dlouhá léta a z jejich lásky se narodily i potomci.

Hned osm párů z našeho výčtu dokazuje, že pravá láska kvete i v Hollywoodu, protože to vypadá, že jsou pořád šťastně zamilovaní. To zbývajících devět už buď řeší rozvod, nebo randí s někým jiným. Podívejte se s námi, komu se tedy povedlo vytvořit vztah před i za kamerou? Který z těchto párů se vám nejvíce líbí? Napište nám svůj názor do komentářů pod článkem.

