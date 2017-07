SLAVNÍ HERCI, co se za své ŠEDINY NESTYDÍ: Jsou SEXY, i když jim hraje STŘÍBRO VE VLASECH

Co se u žen v Hollywoodu netoleruje, to je u mužů povoleno. O čem je řeč? O šedinách ve skráních. Tito herci už jich mají plnou hlavu a přitom jim to rozhodně na jejich sex-appealu neubralo. Ba právě naopak! Jsou asi ještě víc žhavější, než v mládí.

Někdy je hodně úsměvné, když se muži snaží zakrýt stárnutí tím, že používají barvy na vlasy. Ale tito herci, které jsme pro vás sesbírali do galerie, tento problém nemají. Když se na tyto pány v letech podíváte, hned vás napadne, že jsou fakt sexy. Souhlasíte?

