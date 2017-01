První selfie celebrit roku 2017: Nahota, rodina, pláže i svahy a obrovské překvapení!

Některé celebrity neztrácejí čas a informují nás přes sociální sítě o svých aktivitách i v prvních okamžicích roku 2017! Prohlédněte si galerii, najdete v ní mnoho unikátních snímků!

Můžete se například podívat, jak tráví začátek roku 2017 modelka XXL Ashley Graham, na pláži a samozřejmě v plavkách! Dokážete si představit Kim Kardashian jako hodnou tetičku dvojčátek? Ne? Tak se podívejte do naší galerie. Madonna sjíždí svahy se svými čtyřmi "black and white" poklady a samozřejmě se u toho fotí. Naopak Victoria Beckham se prochází bosá po pláži a její nejmladší holčička si u toho kreslí do písku...

Prohlédněte si galerii, najdete tam mnohem víc.

