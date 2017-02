Podívejte se, jak bydlí Heidi Janků se svým o 30 let starším manželem Ivo Pavlíkem!

Zpěvačka Heidi Janků (54) se narodila do paneláku, prožila v něm dětství, pubertu a také kousek dospělosti. Luxus rodinného sídla si užívá až od roku 1986 společně se svým manželem Ivo Pavlíkem (84).

Heidi, do paneláku by se vám tedy asi už nechtělo, je to tak?

Vystřídala jsem tři rodinné domy a pokud mi to zdraví a finance dovolí, nerada už bych měnila. Dům samozřejmě potřebuje neustálou údržbu, a to nejen jako stavba, ale i v jeho okolí, což stojí nemalé peníze. Výhody rodinného domu jsou ale myslím dané tím, že když máte chuť si pustit televizi nebo muziku hodně nahlas, nikoho tím nerušíte a nikdo neomezuje vás. Ve volných chvílích pak můžete trávit čas na vlastní zahradě. My jsme letos v létě ani nepotřebovali odcestovat k moři, protože už druhou sezonu využíváme vlastní, zastřešený bazén se slanou vodou a to tedy v paneláku opravdu nejde.

Kdo z vás dvou zařizoval dům?

Zařizuji především já, ale pod dohledem manžela. Když jsme se sem před patnácti lety nastěhovali, tak manžel jako první pověsil obrazy. Ty s námi putují a máme k nim osobní vztah. No a já pak musela zařídit ostatní. Ne však podle mého vkusu, ale podle toho, jak visely ty obrazy.

Jaký kousek jste si koupili do bytu naposledy?

Novou sedací soupravu, a i když není ničím výjimečná, byly to stejně trochu manévry. Jinak se zařizuje a kupuje nábytek, když v pokoji nic nemáte, a jinak, když už tam nějaký ten pátek žijete.

Existuje nějaká věc, kterou máte v domě nejraději?

Takových věcí máme doma hodně. Jsme s mužem závislí na drobnostech, které nám připomínají lidi, situace, místa. Také máme doma spoustu věcí, které jsme zdědili po rodině a to jsou pro nás ty největší skvosty. Cenu mají ale jen pro nás!

Kde nejraději trávíte volné chvíle?

Když je venku krásně, tak samozřejmě na zahrádce u bazénu. Teď na podzim a v zimě v obývacím pokoji, který je spojen s jídelnou a kuchyní, takže se tam odehrává téměř veškeré dění. V patře ale máme pracovnu. Je to dost velký pokoj, který je tak trochu zastrčený a máme v něm svůj mikrosvět. Když v pracovně nestačím uklidit, nic se neděje, jelikož tam chodíme jenom my.

Baví vás uklízet, nebo máte na tyhle záležitosti pomocnici?

Zatím jsem nedospěla do stadia, že bych měla paní na úklid. Jsme ale sami dva, tudíž to není tak hrozné. Manžel není naštěstí pedant a nevyžaduje sterilní prostředí. Nedávno jsem třeba objevila stěrku na okna, úžasná věc. Od té doby mám okna umyté raz dva, bez šmouh a průzračné jako křišťál.

Zažili jste v domě nějakou pohromu?

Zatím jen jednou, když nám v předsíni praskl přívod vody. Naštěstí jsme byli doma, protože kdyby se to stalo jindy, celé přízemí včetně obýváku a kuchyně by skončilo totálně zaplavené a zdevastované. Mám ale v živé paměti, jak se mojí mamince podařilo kdysi vytopit drogerii, nad kterou jsme bydleli. To jsme žili v Ostravě - Porubě na Leninově třídě. Maminka tehdy zapomněla, že napouštěla vodu do vany, a dívala se námi na televizi. Celou noc jsme pak všichni vytírali, týden jsme sušili koberce a co víc, museli jsme v drogerii vymalovat.

Kuchyni jste tedy ve vašem domě zachránili. Kdo se tam nejvíce pohybuje, vy nebo manžel?

Když mám čas, vařím já. Manžel umí uvařit čaj a to je asi tak všechno. Jsme ale dost často na cestách a stravujeme se v restauracích. Přestože o sobě nemohu tvrdit, že jsem dobrá kuchařka, občas se mi i něco povede. Manžel vždycky říká, že umím asi čtyři jídla a ty umě obměňuji. Má pravdu!

Potrpíte si v domě na výzdoby?

Baví mě vánoční výzdoba, akorát že mi za okny někdy vydrží až do Velikonoc. Vždy se ale snažím mít na oknech květiny nebo výzdobu odpovídající ročnímu období. Na jaře macešky, v létě muškáty a petunie, v zimě jehličí a teď na podzim mám za oknem astry a vřes. Sem tam ale nestíhám ta roční období hlídat a občas něco přeskočím.

Patříte k zdatným zahradnicím, které se pořád „hrabou“ v záhoně?

Nejsem zahradnice a ani mě moc nebaví hrabat se v hlíně. Občas něco vysadím nebo přesadím a jsem pyšná, když mi ze semínka vyroste a vykvete kytka. Na velké zahradní úpravy máme pana zahradníka Baladu a to je opravdu balada, když se vám o zahradu někdo stará.

Co o Heidi Janků možná nevíte Narodila se 23. 11. 1962 ve Vítkovicích

První nahrávky uskutečnila s cimbálovkou Lučina

Ovládá hru na klavír

Zpívala se skupinou Proměny

Hrála v muzikálu Babička Boženy Němcové

V roce 1982 potkala svého manžela Ivo Pavlíka

Nazpívala hity Když se načančám, Fotka, Kuře na grilu

