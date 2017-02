NOVÝ TREND: Na nákupy, večeři či do společnosti BEZ PODPRSENKY! Inspirujete se?

Novým trendem mezi celebritkami je chodit "nahoře bez". Že by neměly na sexy podprsenku, nebo se snad řídí pravidlem, že méně je více? Každopádně svých chybějícím dílem oblečení určitě zaujaly pánské osazenstvo naší planety. Co si o tom myslíte vy?

Na chybějící spodní prádlo pod šaty jsme si již na červených kobercích zvykly. Celebrity neváhají kvůli popularitě, aby se o nich mluvilo, odhalit víc než je běžné. Šaty jsou často rafinovaně navrženy tak, aby se pod ně spodní prádlo ani nosit nemohlo.

Ovšem dámy v naší galerii neváhaly odložit podprsenky i v běžném životě a vyrazily nakupovat, nebo jen tak na večeři s přáteli bez jedné důležité části. To by asi nebylo nic divného, kdyby si na sebe nevzaly velmi průsvitný vrchní díl. A tak se hned bylo na co dívat. Zkusily byste to také?

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!