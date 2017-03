Nezdolný JOJO EFEKT: Které SLAVNÉ Češky a Slovenky BOJUJÍ S VÁHOU?

Jednu chvíli jsou jako proutek, pak zase zakrývají narůstající špíčky podivným tmavým oblečením v domnění, že nikdo nic nepozná. Kafe.cz se podívalo do českých vod a vypátralo, kdo z naši celebritek vede pomyslný boj s větrnými mlýny se svými kilogramy.

Kdo by to neznal, chvilku se nehlídáte, přestanete cvičit a kila jdou hned nahoru. Celebritky to mají o to těžší, že prožívají neustálý stres s hledáním nějaké té práce, protože na československém písečku toho zase tolik k dispozici není. Musí často po nocích jezdit na naplánované akce, plnit povinnosti v divadle, televizi či na koncertech.

Kdo si pak má s tímto stylem života udržet nějaké správné stravovací návyky? Tyto slavné herečky, zpěvačky a modelky, které jsme pro vás vybrali do galerie, boj s nějakým tím kilem navíc vedou snad celý svůj život. A přitom za nás jim to pořád moc sluší, ať jsou tlusté, nebo hubené...

