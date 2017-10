Neuvěříte, JAK VYPADALY TOPMODELKY, před vynálezem photoshopu! A hledejte i ČEŠKU!

Husí kůže, vrásky, žilky, chloupky, celulitida... To vše na dnešních profesionálních fotografiích nenajdete. Proč, když před dvaceti lety to ženám na kráse evidentně neubíralo? Dříve modelkám jednoduše stačilo, aby byly krásné, měly i jisté kouzlo a uměly pózovat. Dnes to vypadá, že k tomu, aby byly na fotografiích "koukatelné", potřebují minimálně tři hodiny tvrdé práce zručného grafika. Podívejte se, jak vypadaly modelky před vynálezem photoshopu.

Chcete se pobavit na cizí účet? Tak se podívejte na toto video plné pádů modelek přímo na přehlídkovém mole!

