MÓDNÍ POLICIE: Která kráska vyrazila všem dech na Met Gala 2017? Tomu neuvěříte!

Jako každý rok první pondělí v květnu, tak samozřejmě i letos se v Metropolitním muzeu umění v New Yorku konala mega akce, která je srovnatelná s filmovými Oscary. Zkrátka, kdo se na akci neobjevil, jako by nebyl, nemůže se prostě považovat za skutečnou celebritu.

Největší hvězdy se tedy včera sjely do Metropolitního muzea v New Yorku, aby se mohly předvést v tom nejlepším světle. Kromě ukázky toho, kdo ve světě showbyznysu něco znamená, je večer spojený s high fashion. Každý rok dostane akce své téma, které přesně definuje, v čem se hodí přijít. A co to bylo tentokrát? Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between, což vysvětluje, proč mnoho krásek přišlo ve stylu chytré horákyně, tedy ani oblečené, ani neoblečené.

Vy máte jedinečnou možnost si prohlédnout ještě "mokré fotografie" celebrit. Některé modely jsou opravdu dechberoucí a jakoby pocházely spíše z pohádkové říše. Podívejte se, kdo zvolil líbivý model a kdo chtěl jednoduše šokovat.

