MELANIE TRUMP: Sledujte NEUVĚŘITELNOU PROMĚNU nové první dámy USA!

Manželka pětačtyřicátého prezidenta USA Donalda Trumpa na sebe zatím neupozornila žádnými významnými činy, přesto je ale nepřehlédnutelná pro svou uhrančivou krásu. Pozorovatelé tvrdí, že hezčí první dáma se po boku hlavy státu ještě neobjevila. Prohlédněte si galerii, která mapuje proměnu Melanie Trump z dívenky narozené v malé vesnici v bývalé Jugoslávii až po manželku jednoho z nejvlivnějších mužů světa.

Víte například, kolik je Melanii let? Co je jejím handicapem? Na co sbalila Donalda? Kolik má dětí? Nebo, kolik stál první prsten, který od svého tehdy ještě budoucího manžela obdržela? Podívejte se do galerie a dozvíte se mnohem víc.

