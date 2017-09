MEGA GALERIE: HRDINOVÉ z HARRYHO POTTERA? Někteří z herců jsou dnes k nepoznání!

První díl série o Harry Potterovi byl uveden v roce 2001. Po necelých sedmnácti letech se jeho hrdinové pořádně změnili. Podívejte se do galerie, jak vypadali během natáčení všech sedmi (popř. osmi, pokud počítáme samostatně rozdělený poslední film) dílů a jak se změnili poté, co již nebyli svázáni smlouvami, a mohli si se svým zjevem dělat, co chtějí.

Sérii filmů o bradavické škole kouzel a boji proti pánovi zla - Voldemortovi - zná snad už skoro každý. Jak se během natáčení změnili jeho hlavní hrdinové? Zaměřili jsme se především na dětské herce, protože na nich je změna vzhledu vidět nejmarkantněji. Zavzpomínejte si s námi.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!