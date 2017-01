MARILYN MONROE: Dvacet věcí, které o této krásce zřejmě nevíte

Marilyn Monroe je hvězdou, kolem které se stále točí hodně nezodpovězených otázek. Podívejte se s námi na dvacet zajímavých málo známých faktů o této holywoodské krásce. Možná na ni díky nim změníte názor.

Kdo by neznal Marilyn Monroe - americkou herečku a modelku, sex symbol Hollywoodu? V galerii najdete hned dvacet zajímavostí z jejího života a smrti. A jednu vám prozradíme už nyní:

Norma Jeane Mortenson se narodila 1. června 1926, ale Marilyn Monroe se zrodila až v roce 1946 při podpisu hereččiny smlouvy s 20th Century Fox. Člověku, co s ní smlouvu podepisoval, se totiž její jméno nezdálo. Chtělo to něco více sexy. Dívka mu připomínala hvězdu z Broadwaye Marilyn Millerovou. Křestní jméno by bylo, ale co příjmení? To si Norma Jean vzala podle „té paní s červenými vlasy“ - jak často označovala svou matku Gladys Barker, která se za svobodna jmenovala Monroe. A tak vznikla Marilyn Monroe - jméno, při jehož vyslovení se ústa spojují do dvou polibků.

A tady je její filmografie:

* 1962 - Něco musí prasknout (film nebyl dokončen kvůli její smrti)

* 1961 - Mustangové

* 1960 - Pojď, budeme se milovat

* 1959 - Někdo to rád horké

* 1957 - Princ a tanečnice

* 1956 - Zastávka v Kansasu

* 1955 - Slaměný vdovec

* 1954 - Není nad showbyznys a Řeka do nenávratna

* 1953 - Jak si vzít milionáře, Niagara a Páni mají radši blondýnky

* 1952 - Klepáním se neobtěžuj, O. Henry's Full House, Omlazovací prostředek, V osidlech noci a We're Not Married!

* 1951 - Home Town Story, Let's Make It Legal, Love Nest a Tak mladý, jak se cítíš

* 1950 - Asfaltová džungle (první velký úspěch), A Ticket to Tomahawk, Blesk na kolečkách, Right Cross a Vše o Evě

* 1949 - Bratři Marxové: Love Happy

* 1948 - Green Grass of Wyoming, Ladies of the Chorus a Scudda Hoo! Scudda Hay!

* 1947 - Dangerous Years a The Shocking Miss Pilgrim

