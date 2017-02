Líčení podle Kim Kardashian krok za krokem!

Příprava pleti

Jak říkají odborníci, "pleťovka" je základ. To samozřejmě Kim a hlavně její tým ví, a tak nenechávají nic náhodě. Pleť musí být absolutně sjednocená, žádná nedokonalost nesmí kazit celkový bezchybný dojem. Vizážista nejdříve na kvalitní kosmetikou ošetřenou pleť nanese podkladovou bázi, která ji barevně sjednotí a zamaskuje některé nedostatky, jako jsou rozšířené póry, drobné vrásky, žilky, a naopak ji může rozzářit nebo třeba zmatnit... Poté je již možno aplikovat samotný krycí make-up. Ten je nutno do pleti zapracovat tak, aby s ní splynul. To se provádí nejčastěji štětcem, který má husté a kratší štětiny (bývá označován jako foundation brush), nebo v současnosti tolik populárními pěnovými houbičkami.

Artistry Exact Fit - podkladová báze

Podkladová báze pod make-up je navržena pro kultivovanou, dokonalou pleť, která má rovnoměrný tón a bezchybný vzhled. Pleť je po použití svěží a hydratovaná. Díky čirému, lehkému složení lze nosit samostatně nebo pod make-up, jehož trvanlivost prodlužuje.

Artistry Exact Fit - dlouhotrvající make-up

Tento make-up odolává teplu i vlhkosti, zakrývá nedostatky a posiluje přirozenou zářivost pleti. Speciální ARTISTRY EXACT FIT směs tahitských perel a optických krystalků zajišťuje dokonalé krytí po celý den a díky exkluzivní ARTISTRY™ technologii uzamknutí barvy drží každý pigment na svém místě.

Škála 9 odstínů zajišťuje dokonalý soulad pro všechny typy pleti. www.artistry.cz

