Které KOSMETICKÉ TRIKY používají SUPERMODELKY? PST! Prozradíme vám to

Snad každá žena má nějaké triky, jak se udělat atraktivnější. Co pro to ale dělají nejkrásnější ženy planety? I ony mají zaručené tipy, jak být svěží a krásná. Tak se podívejte na třináct věcí, co jim pomáhají, aby byly téměř dokonalé.

Tyto tipy by měla znát každá žena, protože díky nim, milé dámy, budete vypadat krásnější, zatočíte s celulitidou, s akné, prostě vaše pleť bude jako ji mají supermodelky, od nichž jsme si je vypůjčili. I ony totiž mají své chybičky na kráse, ale dokázaly na ně jednoduše vyzrát. Často nepoužívají drahé krémy, ale mají vlastní přírodní kosmetické recepty, aby obnovily zdraví jejich kůže a vlasů po četných přehlídkách.

V galerii si přečtete, jak například Adriana Lima zatočila se svými pupínky a proč používá Karolína Kurková na svou pleť citronovou šťávu. Budete se asi dost divit, jak jsou jejich triky jednoduché a časově a finančně nenáročné.

