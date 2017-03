Tak tomu se říká umět se dobře narodit. Tyto děti celebrit nejenom že mají všeho materiálního skutečný dostatek, ale od přírody dostaly do vínku i opravdovou krásu a sexappeal. Posuďte sami.

Někdo si může říci, že je to pěkná nespravedlnost, protože tyto děti slavných mají skutečně všechno - peníze, slávu a krásu. Holt to vypadá, že kariéra snů a úspěch je napsán už v rodokmenu. U těchto potomků slavných to rozhodně platí.

Co Kafe.cz zjistilo, tak některá z těchto dítek se již pokoušejí v Hollywoodu coby herečky a herci či modelky a modelové prosadit. Uvidíme, zda jim jejich slavní rodiče ušlapou cestičku, nebo si své místo na slunci vydobydou sami. To ukáže až čas. Podívejte se do galerie, kdo tedy podle Kafe.cz vyhrál "genetický jackpot".

