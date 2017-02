KIKSY CELEBRIT s photoshopem: Tak tyto úpravy slavných se fakt NEPOVEDLY!

Zdá se, že opravy ve photoshopu se u celebrit, když se mají objevit na titulce nebo na fotkách nějakého známého magazínu, staly již normou. Kdo by se totiž chtěl dívat na povislá víčka, pihy, nebo nějaký ten vystrčený špíček, myslí si šéfredaktoři. A proto se fotky upravují a upravují a někdy to vážně hodně nevyjde...

My jsme se tentokrát zaměřili na to, kde se stala chyba, protože se tyto úpravy krásných slavných opravdu nepovedly. Jsou na nich extrémně vidět velké retuše i v místech, kde to nebylo nutné. Prostě a jednoduše grafik neodvedl dobře svou práci a někdo kompetentní jeho chybně odvedenou práci schválil.

Kdo se tedy dostal do našeho hledáčku? Třeba Katy Perry, Adam Levine, Kim Kardashian, Justin Bieber a mnoho dalších... Podívejte se do galerie na 17 opravdu nepovedených úprav ve photoshopu. Tohle by se určitě nemělo stávat, natožpak na titulkách prestižních časopisů. Hlavně ve chvíli, kdy celebrity vidíte v reálu a uvědomíte si, že vypadají úplně jinak.

