Jennifer Aniston (48): Nemá děti, má mladšího muže a je vzorem miliónů žen! Proč?

Jennifer Aniston je totiž úplně normální žena, a to i přesto, že je díky seriálu Přátelé jednou z nejlépe placených seriálových hereček a hrnou se na ni také nabídky na filmové role. Dokázala uhranout idola mnoha žen, ale zažila také trable ve vztazích, nebyla spokojená se svým nosem, tak si ho nechala upravit a nechce děti, což je v dnešní době stále rozšířenějším trendem.

Jennifer vyznává spíše klasický styl oblékání, její šatník rozhodně nehýří barvami. Jediným jejím výstřelkem jsou kožené bundy a klobouky. Co se účesu týče, tak to je kapitola sama pro sebe. Její charakteristický účes - mírně prostříhaní délky, několik barev melírů a do hladka vyžehlené vlasy kopírovaly divačky ve velkém. Dokonce se traduje, že když si Jenn nechala vlasy radikálně zkrátit na mikádo, klesla sledovanost Přátel.



Jennifer Aniston, celým jménem Jennifer Joanna Aniston má řecký původ a je dcerou herce Johna Anistona (hvězda NBC televizního seriálu Tak jde čas "Days of Our Lives") a herečky a modelky Nancy Dow. Svou hereckou kariéru započala na newyorské škole High School of the Performing Arts, kde promovala v roce 1987. Po jejím dokončení vytvořila několik vynikajících divadelních rolí.



Role sympaticky ztřeštěné Rachel Green v televizním seriálu Přátelé "Friends" jí vynesla mnoho nominací na filmové ceny a několik jich také skutečně obdržela. Původně stála o roli Moniky Gellerové, tvůrcům ale přišla po konkurzu jako ideální Rachel. S Courteney Cox, která nakonec roli Moniky získala, jsou nejlepšími přítelkyněmi, často spolu tráví volný čas, nebo vyráží na společné dovolené. Aniston má na svém kontě také mnoho filmových rolí a to v komediích, rodinných snímcích, ale také v psychologických dramatech.



V roce 2000 se vdala za slavného herce Brada Pitta, kterého poznala na natáčení Přátel. Brad se zde do ní zakoukal a dlouhé měsíce ji uháněl. Jejich manželství bylo pokládáno za dokonalé! Až do roku 2005, kdy Jennifer požádala o rozvod poté, co prosáklo navenek, že ji Brad podvádí s Angelinou Jolie, se kterou se sblížil při natáčení filmu Mr. and Mrs. Smith.



Jennifer se po rozvodu dala opět dohromady s hudebníkem Johnem Mayerem, ale v lednu 2009 se s ním definitivně rozešla. Od dubna roku 2011 je spojována s hercem Justinem Therouxem, se kterým se v srpnu 2012 zasnoubila. Dne 5. 8. 2015 se za něj bez publicity provdala.

