Jak vypadají NEJKRÁSNĚJŠÍ ŽENY SVĚTA BEZ MAKE-UPU? Nepoznali byste je!

K tomu, aby žena prorazila v šoubyznysu, není evidentně potřeba dokonalý vzhled. O něj se totiž postarají zruční vizážisté... Nevěříte? Tak si pozorně prohlédněte naší galerii! Některé hvězdy rozhodně nepoznáte!

Power of make-up nebo-li síla make-upu, to je heslo, které se žene sociálními sítěmi. Ty jsou plné fotografií "před a po". Takové koláže ukazují proměnu ženské tváře a to před nanesením líčidel a pak po. A nejednou jde o dechberoucí podívanou.



V naší koláži najdete dámy známých jmen, které, když se objeví na veřejnosti, jsou považovány za sexy krásky. Skutečnost ale může být někde úplně jinde... Inu, posuďte sami!

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!