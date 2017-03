Jak to, že NESTÁRNOU? Slavní ze STAR TREKU vypadají po 30 LETECH pořád skvěle

Star Trek: The Next Generation - tak tento seriál musí znát určitě každý, tedy i ten, komu sci-fi nic neříká. Kafe.cz ale zajímalo, jak vypadají představitelé hlavních rolí dnes? Je někdo, koho byste nepoznali? My ano, Michael Dorn byl totiž coby Klingon Worf vážně dobře zamaskovaný!

Seriál Star Trek: The Next Generation, v Česku známý coby Star Trek: Nová generace, se natáčel od roku 1987 až do roku 1994. Dohromady vzniklo sedm sérií a celkově se natočilo 176 dílů. Rovněž bylo natočeno několik celovečerních filmů.

V galerii najdete, jak vypadají herci dnes. Když jsme si v redakci prošli jejich fotografie, tak nám přijde, že i po těch letech pořád všichni vypadají vážně dobře. Že by našli tam, kam lidská noha dosud nevkročila, nějaký tajný pramen mládí? Řekněte sami.

