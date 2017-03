Jak dnes vypadají králové a královny diskoték ze sladkých osmdesátek? Budete se divit!

Z podomácky vyrobených repráků se ozývala kapela Modern Talking, Jason Donovan vyznával lásku Kylie Minogue a všichni chtěli mít háro jako Kim Wilde. Jak ale takové hvězdy jako Sandra, Samantha Fox nebo Belinda Carlisle vypadají dnes? Kafe.cz to zjistilo.

Vzpomínáte? Vytupírované vlasy ideálně s trvalou, céčka, tenisky, nátělníky a zrcátková koule u stropu! Zlatá osmdesátá léta... I nám za železnou oponou se do povědomí dostalo pár jmen zahraničních zpěváků. Samozřejmě jen těch povolených, jejichž hudba tak zněla snad na každé diskotéce.

Co ale dělají "kluci" z Modern Talking dnes? Jak dnes vypadá Nena a jejích 99 balónků? Co Jason Donovan, Kylie Minogue, Kim Wilde, Chesney Hawkes, Sandra, Samantha Fox nebo Belinda Carlisle? Podívejte se s námi, jak královny a králové diskoték za těch skoro 40 let zestárly. Většina z nich pořád zpívá. Věřili byste tomu?

