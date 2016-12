Jak bydlí Světlana Nálepková? Nahlédněte do její kuchyně, ložnice, šatny...

Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková žije v krásném romantickém domě, který se nachází v neméně krásné krajině v okolí středočeského města Beroun. Pojďte spolu s námi nahlédnout do soukromí této charismatické dámy.

Dům prošel a prochází náročnou rekonstrukcí. Ovšem s přestavbami má Světlana bohaté zkušenosti, jedná se již o její pátou rekonstrukci. "Není to moje hobby, ale okolnosti mě zkrátka donutily," přiznala majitelka domu, ke kterému náleží rozlehlý pozemek.



Dům, který si Světlanu okamžitě získal, byl bohužel v dezolátním stavu. "Když jsem do něj vešla, tak mne to, co jsem viděla, rozbrečelo. Věděla jsem díky předešlým zkušenostem, co všechno mne čeká," prozradila herečka.



Dnes v domě spokojeně žije s početnou zvířecí smečkou čítající i koně a samozřejmě ji také pravidelně navštěvuje dcera Pepina se synem Michálkem.

