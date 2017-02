Jak by vypadaly CELEBRITY, kdyby byly přibraly desítky kilogramů?

Jsou to ony, nebo snad ne? Španělský umělec David Lopera se rozhodl ukázat světu, co se stane, když celebritám přidá pořádných pár kilo navíc. Některé by podle nás přibat vážně potřebovaly, protože z nich trčí kosti a jsou až nezdravě hubené. Souhlasíte?

Na obálkách časopisů se objevují až nezdravě vyhublé hollywoodské krásky. Jak by ale vypadaly, kdyby pořádně přibraly? Byly by pořád ještě krásné? A líbily se svým protějškům? V redakci si myslíme, že by jim kila navíc na atraktivitě neubrala. Naopak! I když některé fotografie z této série jsou už trochu moc...

David Lopera vytvořil sérii snímků, na nichž udělal pomocí photoshopu z celebrit boubelky, z dobrého důvodu. "Tyto ženy vypadají mnohem lépe, když jsou obézní," řekl k tomu umělec pro Daily Mail. Svým projektem chce totiž podpořit zdravější vzhled u dívek, aby se nesnažily vypadat vyhuble, ale přirozeně a nevadilo jim, že občas mají nějaké to kilo navíc. Ovšem vyjádření "upravených" dam se zjistit nepodařilo.

Co na to říkáte vy? Líbí se vám Emma Watson, Mila Kunis, Katy Perry a Kim Kardashian, když jsou over-size? Nebo už je to moc? Napište nám svůj názor do komentářů nebo na sociální sítě.

