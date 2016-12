FOTOGALERIE: Nejroztomilejší snímky George a Charlotte! A je Kate skutečně opět těhotná?

Donedávna nebylo zvykem, aby se rodina britského následníka trůnu prince Williama, vévody z Cambridge, ukazovala pravidelně na veřejnosti a kompletní. Od letošního podzimu je tomu ale jinak a my vám tak můžeme ukázat unikátní snímky Williama, jeho ženy Kate, roztomilého princátka George a jeho sestry princezny Charlotte.

Kate je pověstná svým citem pro módu, pravidelně se umisťuje na předních příčkách nejlépe oblékaných celebrit. Na vévodkyni je sympatické, že některé kousky obleče víckrát a to klidně i po mnoha letech. Její šatník je tedy evidentně nadčasový a Kate navíc nehýří jako jiné známé tváře a oblíbené kousky nosí vícekrát, i když to v jejích kruzích není obvyklé. Dává si také záležet, aby outfity všech členů její rodiny spolu ladily. Ze snímků je patrné, že se jí to více než daří.

Na fotografiích je také jasně vidět, že oproti všem zvyklostem britské monarchie William a Kate skutečně tvoří rodinu. Děti jim tedy evidentně nevychovávají chůvy, jak tomu bylo dříve zvykem, ale rodina spolu tráví mnoho času. Péči o potomky na veřejných akcích mají rozdělenou, William dohlíží na tříletého George, Kate zase nosí na rukou roční Chatlotte.

Nedávno se také objevily spekulace, že je Kate opět těhotná a trůn se tak už na jaře dočká dalšího následníka. Posuďte sami, zda tomu tak skutečně je, my se přikláníme k tomu, že jde o fámu, vévodkyně je, jak je jejím zvykem, štíhlá jako proutek.

