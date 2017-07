DESET SLAVNÝCH, jejichž DĚTI SI dobrovolně VZALY ŽIVOT. Věděli jste to o nich?

Když někomu zemře dítě, je to velká tragédie! Ale co může být horšího, než když si ještě navíc dobrovolně zvolí odejít samo ze života. Těchto deset celebrit takovou ztrátu zažilo. Něco, co bychom nepřáli ani našemu největšímu nepříteli...

Podívejte se do galerie, koho ze slavných tváří postihlo takové neštěstí. Asi jste to o nich ani nevěděli a bude pro vás překvapením, že prošli takovou ztrátou. Jejich děti totiž spáchaly sebevraždu, nebo se ať už vědomě nebo náhodou předávkovaly drogami.

