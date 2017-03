Čím si celebrity zakrývají intimní partie na sociálních sítích? To budete koukat!

Nahota je něco, co na nás křičí snad ze všech stran. Kdo chce být in, musí se odhalit. Alespoň to platí pro zahraniční celebrity. Tytam jsou doby, kdy ženy na veřejnosti odhalovaly maximálně kotníček, dnes je trendem ukázat vše. Jak to ale udělat, aby přesto nebylo nic vidět? Jde to i velmi vtipně!

Slavní v zahraničí tento trend odhalování podporují tím, že se rádi ukazují v celé své kráse na sociálních sítích. Nás ale zajímalo, čím si své intimní partie zakrývají, protože ruka či vlasy jsou pasé.

Někteří používají úpravy ex post (poprsí či ohanbí jim tak zakrývají srdíčka či různé nápisy), jiní ale našli pro zakrytí toho nejintimnějšího velmi vtipné propriety. No, napadlo by vás zakrýt se chlebem, kabelkou, nebo třeba skleničkou skvělého vína? Mrkněte do galerie, co dalšího jsme pro vás na sociálních sítích známých tváří vypátrali. Stojí to za to!

