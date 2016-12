Christie Brinkley (62): Nejstarší aktivní topmodelka na světě. Takhle vypadá zázrak!

Americká topmodelka Christie Brinkley oslaví 2. února už 63. narozeniny! To jí ale nikterak nebrání v tom vypadat lépe než leckteré třicítky! Prohlédněte si galerii plnou úchvatných fotek sympatické Christie a dáte nám za pravdu.

Christie Brinkley se proslavila především díky obálkám legendárního katalogu Sports Illustrated, kde se objevila hned třikrát. Je rovněž módní rekordmankou. 25 let byla tváří kosmetické značky CoverGirl, což je dodnes považováno za nejdéle trvající kontrakt v kosmetickém průmyslu.

Na svých 62 let vypadá Christie pořád senzačně a kdejaké mladší kolegyně ji mohou mladistvý vzhled jen tiše závidět. Jak to dělá? "Mojí tajnou zbraní je úsměv! Já se snažím usmívat za všech okolností. Dbám také samozřejmě o bezchybný vzhled zubů a rtů. No a zybtek už je jednoduchý! Každý den sportuju a nedietní dobroty si dopřávám jen několikrát do roka, například o Vánocích," popsala Christie, co dělá proto, aby vypadala tak, jak vypadá.

