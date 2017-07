CELULITIDA: Máte mindrák? Tak se podívejte na tyhle CELEBRITY...

Skoro to vypadá, že prstem na celulitidu ukazují kosmetické firmy a jim podobné, aby vydělaly na "zázračných" přípravcích, které se chvástají, že celulitidy zbaví každého. Není to samozřejmě pravda! Boj s celulitidou je mnohem složitější a navíc nikdy není zaručeno vítězství. Musí se spojit pitný režim, vyvážená strava, pravidelný sport, ruční lymfatické masáže, dobré geny a případně jako třešinka na dortu i nějaká ta kosmetika pro dobrý pocit.

Své by o tom mohly vyprávět celebrity, které mají jistě jiné možnosti než normální smrtelnice, přesto jejich těla "zdobí" celulitida a leckdy i v pokročilém stádiu. Co s tím? Ideální by asi bylo se na nějakou celulitidu vykašlat, neřešit ji, stejně ji mají všechny. Co myslíte?

