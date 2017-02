Carmen Dell'Orefice (85): Stále aktivní modelka, která si užívá sex! Podívejte se, jak začínala

Carmen Dell'Orefice se narodila v USA rodičům italského a maďarského původu. Její krása byla ohromující a tak není divu, že už v patnácti se objevila na titulce Vogue, má tedy za sebou už 70 let v branži, kde se tvrdí, že třicítka je už pomalu důchodový věk. Jaký je její recept na úspěch?

Je to prý jednoduché... Carmen si za každou cenu zachovává svou noblesu, v každé situaci je za dámu. Doporučuje také být neustále zamilovaná, to prý ženu dělá krásnější. Carmen byla vdaná třikrát a několikrát zasnoubená a tvrdí, že i ve svém věku si sex užívá se vším všudy.

„Samozřejmě že mám stále sexuální život, proč bych se ho měla vzdát? Vím, jak se potěšit. Mohla bych si užívat plytkou romantickou lásku a bylo by to v pořádku, ale já jsem zvyklá na celý chod,“ řekla Dell’Orefice magazínu New You.

A jak se udržuje ve formě, aby stačila svým o několik generací mladším kolegyním? Bohužel vás asi nepotěšíme, ale Carmen jí podle svých slov vše, jelikož má dobrý metabolismu, není tedy potřeba, aby se nějak šidila nebo počítala kalorie. Její velkou vášní jsou pravé italské zmrzliny.

A pozor, Carmen za sebou nemá žádný radikální zákrok plastických chirurgů, což je i patrno z jejího obličeje, který karikaturu, jako obličeje oplastikovaných stárnoucích žen, rozhodně nepřipomíná. Modelka také přiznává své stářím bílé vlasy, které se staly jejím poznávacím znamením. Prohlédněte si galerii, najdete v ní unikátní fotografie mapující sedmdesátiletou kariéru Carmen Dell'Orefice.

