BLANKA MATRAGI: V jakých šatech chodí PRINCEZNY? Pokochejte se naší galerií!

Co jste o Blance Matragi možná nevěděli: Blanka se vyučila jako brusička skla, aby mohla jít ve stopách svého tatínka.

Vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor oděvní výtvarnictví pod vedením Zdeňky Bauerové, a získala titul akademická malířka.

Roku 1978 vyhrála návrh kolekce pro Letní olympijské hry v Moskvě.

Roku 1979 se vdala za Dr. Ing. Makrama Matragiho, se kterým se odstěhovala do Libanonu.

Blanka Matragi nejprve pracovala jako módní návrhářka v rodinné firmě Mekkawi, později již sama za sebe.

V roce 1982 v Bejrútu otevřela salón „Blanka Haute Couture“ na třídě Hamra.

Od roku 1997 se Matragi vrací zpět do České republiky, kde prezentuje svoji Haute Couture tvorbu a pořádá módní přehlídky.

V roce 2002 obdržela v Praze cenu Salvadora Dalí a roku 2003 získala titul Významná česká žena ve světě.

V roce 2011 byla zahájena dlouhodobá retrospektivní výstava "Timeless", kde Matragi představuje svoji tvorbu širšímu publiku.