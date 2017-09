18 CELEBRIT, co ZESTÁRLY DO KRÁSY: S vráskami vypadají lépe než ve dvaceti!

Většina lidí vzpomíná na své mládí jako na dobu, kdy jim to slušelo ze všeho nejvíc. My vám ale ukážeme fotografie celebrit, kterým to naopak víc sluší, když zestárly. Souhlasíte, že jsou tito slavní skutečně krásnější s přibývajícími věkem? My se v redakci Kafe.cz shodli, že tomu tak skutečně je.

Zkuste se inspirovat těmito zahraničními celebritami a buďte krásní i s přibývajícími vráskami. Někdy stačí jen se více usmívat a vaše okolí bude reagovat víc než pozitivně. Zkuste to a mrkněte do galerie, kdo tedy podle nás zestárl do krásy.

