10 DĚTÍ CELEBRIT, které mají ZÁZNAM U POLICIE: Tohle si jejich slavní rodiče za rámeček nedají

Jasně, jsou mladí a nespoutaní. Kdo nebyl? Ale tyto děti jsou pod drobnohledem, protože mají slavné rodiče. A některé to nedokáží skousnout, a tak zřejmě na protest, nebo aby na sebe upozornily, porušují zákony. V galerii najdete přehled deseti dětí celebrit, které mají škraloup u policie.

Vypadá to, že mají všechno. Jejich rodiče jsou slavní, často se topí v penězích a ony mohou chodit do prestižních škol a pod stromek dostávají auta či nejnovější technologické vychytávky. Přesto se tyto děti daly na dráhu zločinu a policie je při tom zadržela. Kdo z dětí slavných byl tedy zatčen, protože páchal nepředloženosti? A jaké to byly?

