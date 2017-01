BEAUTY TRIKY, které vám UBEROU minimálně 8 LET!

Ano, základem mladistvého vzhledu je samozřejmě každodenní péče o pleť. A každodenní desetkrát podtrhujeme! Opravdu je nutné pleť každý den vyčistit ať už od líčidel nebo od všudypřítomných nečistot, zklidnit a vyživit. A to ráno i večer. Výmluvy typu, že na to nemáte čas, neplatí! Vy si těch pár minut zkrátka najdete, vždyť to děláte pro sebe!